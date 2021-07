Granada Gold Mine : Continue De Recouper De L'or Dans De Multiples Veines En Profondeur

Granada Gold Continue De Recouper De L'or Dans De Multiples Veines En Profondeur 14 Jul 2021

Le 14 juillet 2021, Rouyn-Noranda (Québec), Granada Gold Mine Inc. (TSX-V : GGM) (la « Société » ou « Granada Gold ») a le plaisir d'annoncer de nouveaux résultats positifs issus de son programme de forage en cours à Granada. Le présent communiqué présente les résultats partiels présentement disponibles pour les déviations forées à partir du sondage GR-20-21, situé sous les ressources minérales délimitées dans une fosse.

Faits saillants :

5,09 g/t d'or sur 1,25 m dans le sondage GR-20-21W4, de 572,20 à 573,45 m Incluant 0,5 m à 12,48 g/t d'or à 572,70 m

sur 1,25 m dans le sondage GR-20-21W4, de 572,20 à 573,45 m 3,03 g/t d'or sur 4,75 m dans le sondage GR-20-21W4, de 592,25 à 597,00 m Incluant 1 m à 11,6 g/t d'or à 593,25 m

sur 4,75 m dans le sondage GR-20-21W4, de 592,25 à 597,00 m 3,02 g/t d'or sur 2 m dans le sondage GR-20-21W5, de 552 m Incluant 1 m à 5,53 g/t d'or à 552,00 m

sur 2 m dans le sondage GR-20-21W5, de 552 m 3,45 g/t d'or sur 2 m dans le sondage GR-20-21W5, de 628,60 à 630,60 m Incluant 1 m à 6,86 g/t d'or à 629,00 m

sur 2 m dans le sondage GR-20-21W5, de 628,60 à 630,60 m

Dans un effort visant à confirmer la continuité et l'étendue des intervalles à haute teneur dans le sondage GR-20-21 publiés en février 2021, avec 862 g/t d'or sur 0,5 m à 617,4 m, les intersections ci-dessus démontrent que la structure recoupée dans le sondage GR-20-21 n'est pas une structure isolée. Les déviations ont permis d'augmenter l'étendue de la minéralisation vers l'ouest, vers l'est et au-dessus de l'intersection initiale de la zone minéralisée. La zone à très haute teneur au sein de la structure aurifère est fortement allongée en aval-pendage avec une étendue latérale limitée.

« Ces résultats de forage continuent de démontrer le potentiel à Granada. Nos efforts d'exploration ont livré des résultats significatifs jusqu'à présent, où la continuité des structures et la minéralisation à haute teneur en or en profondeur sont observées avec confiance », a déclaré Frank J Basa, P. Eng., président et chef de la direction.

Pour une synthèse des résultats de forage publiés aujourd'hui, se reporter au tableau 1.

Le programme d'exploration 2021

Le programme de forage d'exploration 2021 a récemment débuté avec le forage de déviations et de nouveaux sondages sous les ressources à plus haute teneur délimitées dans une fosse, afin d'augmenter la quantité et la qualité des ressources minérales. Les travaux de forage viseront à combler les lacunes afin de permettre de bâtir l'inventaire de ressources minérales en plus de tester la continuité des structures avec les sondages de la série 200.

Tableau 1 : RÉSULTATS D'ANALYSE OBTENUS SOUS LES RESSOURCES MINÉRALES DÉLIMITÉES DANS UNE FOSSE

Sondage De (m) À (m) Longueur (m) Or (g/t) GR-20-21W4 572,20 573,45 1,25 5,09 Incluant 572,20 572,70 0,50 12,48 ET 592,25 597,00 4,75 3,03 Incluant 593,25 594,25 1,00 11,60 GR-20-21W5 530,75 533,75 3,00 2,31 Incluant 532,25 533,75 1,50 4,07 ET 552,00 554,00 2,00 3,02 Incluant 552,00 553,00 1,00 5,53 ET 628,60 630,60 2,00 3,45 Incluant 629,60 630,60 1,00 6,86

Les longueurs sont présentées dans l'axe de forage et se rapprochent des épaisseurs réelles. Aucune teneur de coupure n'a été appliquée. Les teneurs en or ont été déterminées par pyroanalyse, ou avec fini gravimétrique ou par la méthode de tamisage métallique.

Fait important à noter :

Les résultats d'analyse complets restent à venir pour les déviations #3 GR-20-21W3, #4, #5, #6 et #7. Le tableau ci-dessus présente les résultats partiels reçus jusqu'à présent.

Le tableau 2 présente les caractéristiques des sondages dont les résultats sont publiés dans le présent communiqué.

Tableau 2 : DONNÉES DE LOCALISATION DES SONDAGES - Déviations insérées à 424 m de profondeur ou moins

Sondage UTM E UTM N Élévation Azimut Pendage Longueur (m) GR-20-21 647335,7 5338656,3 302,05 197,6 -65,0 761

Personne qualifiée

Les renseignements techniques présentés dans ce communiqué ont été révisés par Claude Duplessis, P. Eng., de GoldMinds Geoservices Inc., membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec et personne qualifiée conformément aux dispositions du Règlement 43-101.

Contrôle de la qualité et protocoles de présentation

Tous les résultats d'analyse de carottes de forage de calibre NQ ont été obtenus soit par pyroanalyse avec tamisage métallique sur une fraction de 1 kilogramme, ou par pyroanalyse standard avec fini par absorption atomique (AA) ou fini gravimétrique sur une fraction de 50 grammes aux laboratoires SGS à Vancouver, après préparation des échantillons à Val-d'Or (Québec). La méthode d'analyse par tamisage métallique est privilégiée par le géologue ou l'ingénieur géologue lorsque l'échantillon contient de l'or visible. Le programme de forage, les protocoles d'assurance-qualité et de contrôle de la qualité (« AQ/CQ ») et l'interprétation des résultats sont effectués par des personnes qualifiées employant un programme d'AQ/CQ conforme au Règlement 43-101 et aux meilleures pratiques de l'industrie. Des échantillons de référence et des blancs sont inclus avec chaque 20 échantillons à des fins d'AQ/CQ dans le cadre du présent programme, en plus des protocoles d'AQ/CQ du laboratoire.

À propos de Granada Gold Mine Inc.

Granada Gold Mine Inc. poursuit le développement de la propriété aurifère Granada près de Rouyn-Noranda au Québec. Environ 140 000 mètres de forage ont été complétés sur la propriété jusqu'à présent, ciblant principalement la zone LONG Bars en extension, laquelle s'étend sur une distance latérale de 2 kilomètres d'est en ouest, le long d'une structure potentiellement minéralisée de 5,5 kilomètres. La très prolifique Faille de Cadillac, d'où plus de 75 millions d'onces d'or ont été produites au cours du dernier siècle, traverse la partie nord de la propriété Granada, mais n'est pas nécessairement représentative de la minéralisation encaissée sur la propriété de la Société.

Ressources minérales mises à jour

La mise à jour des ressources sur le projet aurifère Granada de la Société à Rouyn-Noranda, Québec, a été estimée par SGS Canada et décrite dans un communiqué publié le 29 janvier 2021. Le rapport final a été déposé le 15 mars 2021 avec une date d'effet au 15 décembre 2020. Le rapport technique conforme au Règlement 43-101 est intitulé « Granada Gold Project Mineral Resource Estimate Update, Rouyn-Noranda, Quebec, Canada » et a été rédigé par Yann Camus, ing., et Maxime Dupéré, B. Sc., géo., tous deux de SGS Canada Inc.

Estimation des ressources minérales révisée selon un nouveau scénario de base, détaillant la portion exploitable par fosse et la portion souterraine

Type Catégorie Tonnes Au (g/t) Onces d'or Exploitables par fosse Mesurées1 3 756 000 1,89 228 000 Indiquées 1 357 000 2,55 111 000 Mesurées et indiquées 5 113 000 2,06 339 000 Présumées 34 000 11,29 12 000 Souterraines Mesurées 37 000 4,22 5 000 Indiquées 807 000 4,02 104 000 Mesurées et indiquées 844 000 4,03 109 000 Présumées 1 244 000 6,33 253 000

Les teneurs de coupure sont basées sur un prix de l'or de 1 600 $ US par once, un taux de change de 0,76 $ US = 1 $ CA, et un taux de récupération de l'or de 93 % Les ressources minérales délimitées dans une fosse sont présentées selon un seuil de coupure de 0,9 g/t Au, à l'intérieur d'un tracé de fosse conceptuelle Les ressources minérales souterraines sont présentées selon un seuil de coupure de 3,0 g/t Au, au sein de volumes raisonnablement exploitables

« Frank J. Basa »

Frank J. Basa, P. Eng.

Président et chef de la direction

Pour plus d'information, veuillez communiquer avec :

Frank J. Basa, P. Eng., président et chef de la direction, au : 1-819-797-4144 ou

Wayne Cheveldayoff, Communications, au : 416-710-2410 ou à l'adresse : waynecheveldayoff@gmail.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent aucune responsabilité concernant la véracité ou l'exactitude de ce communiqué. Ce communiqué peut renfermer des énoncés prospectifs incluant, sans s'y limiter, des commentaires portant sur le calendrier et le contenu des programmes de travaux à venir, les interprétations géologiques, l'obtention de titres de propriété, les procédés potentiels de récupération minérale, etc. Les énoncés prospectifs portent sur des évènements et des conditions futures et par conséquent, impliquent des risques et des incertitudes. Les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats présentement anticipés dans de tels énoncés.