Granada Gold Mine : Modifie des Bons de Souscription

Granada Gold Modifie des Bons de Souscription 16 Sep 2022

Le 16 septembre 2022 - Granada Gold Mine Inc. (TSX-V: GGM) (la « Société » ou « Granada Gold ») annonce qu'à la suite de son communiqué daté du 29 août 2022, la Société modifie les modalités de 9 053 800 bons de souscription d'actions (les « bons de souscription ») en réduisant le prix d'exercice de 0,15 $ par action à 0,075 $ par action et en prolongeant la durée des bons de souscription de deux ans, de telle sorte que les bons de souscription viendront plutôt à échéance le 27 septembre 2024. La date d'effet de la modification des bons de souscription aura lieu après le 27 septembre 2022.

Conformément aux politiques de la Bourse de croissance TSX (la « Bourse »), les modalités des bons de souscription seront aussi modifiées pour inclure une clause d'échéance accélérée, de telle sorte que la période d'exercice des bons de souscription sera réduite à 30 jours si, sur toute période de 10 jours de séance consécutifs pendant la durée résiduelle des bons de souscription, le prix de clôture des actions de la Société est de 0,095 $ ou plus. Toutes les autres modalités des bons de souscription restent inchangées.

Les 9 053 800 bons de souscription ont été émis dans le cadre d'un placement privé sans intermédiaire qui a été clôturé le 27 septembre 2019 et en vertu duquel 9 253 800 unités avaient été émises. Chaque unité se composait d'une action ordinaire et d'un bon de souscription pouvant être exercé au prix de 0,15 $ par action, venant à échéance le 27 septembre 2022.

Ces modifications restent sujettes à l'approbation de la Bourse et au consentement des détenteurs des bons de souscription.

À propos de Granada Gold Mine Inc.

Granada Gold Mine Inc. continue de développer et d'explorer sa propriété aurifère Granada, détenue à 100 % par la Société et située près de Rouyn-Noranda au Québec, adjacente à la prolifique Faille de Cadillac. La Société contrôle 14,73 kilomètres carrés de terrains sous forme de baux miniers et de claims. La Société réalise présentement un vaste programme de forage dont 30 000 m du total de 120 000 m ont été complétés. Les foreuses sont présentement en pause afin de laisser à l'équipe technique le temps nécessaire pour évaluer et assimiler les données existantes.

La zone de cisaillement de Granada et la zone de cisaillement Sud englobent, selon une cartographie historique détaillée et les résultats de forage historiques et actuels, jusqu'à 22 structures minéralisées sur une distance de plus de cinq kilomètres et demi selon un axe est-ouest. Trois de ces structures ont été exploitées historiquement à partir de quatre puits et trois fosses à ciel ouvert. Les teneurs souterraines historiques étaient de 8 à 10 grammes par tonne d'or provenant de deux puits creusés jusqu'à 236 m et 498 m, tandis que les teneurs dans les fosses variaient de 3,5 à 5 grammes par tonne d'or.

Estimation des ressources minérales

Le 20 août 2022, la Société a publié un nouveau rapport technique conforme au Règlement 43-101 étayant la mise à jour de l'estimation des ressources sur le projet aurifère Granada (voir le communiqué du 6 juillet 2022), indiquant que le gîte Granada renferme des ressources minérales mises à jour selon un scénario de base impliquant une teneur de coupure de 0,55 g/t Au pour les ressources minérales délimitées dans une fosse, au sein d'un tracé de fosse conceptuelle, et une teneur de coupure de 2,5 g/t pour les ressources minérales souterraines au sein de volumes raisonnablement exploitables, totalisant 543 000 onces d'or (8 220 000 tonnes à une teneur moyenne de 2,05 g/t Au) dans la catégorie des ressources mesurées et indiquées, et 456 000 onces d'or (3 010 000 tonnes à une teneur moyenne de 4,71 g/t Au) dans la catégorie des ressources présumées. Voir le tableau 1 ci-dessous pour de plus amples détails. Le rapport intitulé « Granada Gold Project Mineral Resource Estimate Update, Rouyn-Noranda, Quebec, Canada » et rédigé par Yann Camus, ing., et Maxime Dupéré, B. Sc., géo., de SGS Canada Inc., est daté du 20 août 2022 avec une date d'effet au 23 juin 2022.

Tableau 1: Estimation des ressources minérales montrant les tonnes, les teneurs moyennes et le nombre d'onces d'or

Teneur de coupure

(g/t Au) Catégorie Type Tonnes Au (g/t) Onces d'or 0,55 / 2,5 Mesurées1 En fosse et souterraines 4 900 000 1,70 269 000 Indiquées En fosse et souterraines 3 320 000 2,57 274 000 Mesurées et indiquées En fosse et souterraines 8 220 000 2,05 543 000 Présumées En fosse et souterraines 3 010 000 4,71 456 000

La production de 1930-1935 a été retirée de ces nombres (164 816 tonnes à 9,7 g/t Au / 51 400 onces Au). La personne qualifiée indépendante aux fins de l'estimation des ressources est Yann Camus, ing., de SGS Canada Inc. La date d'effet est le 23 juin 2022. Les définitions de l'ICM (2014) ont été suivies pour les ressources minérales. La viabilité économique de ressources minérales qui ne sont pas des réserves minérales n'a pas été démontrée. Les ressources minérales présumées font l'objet d'un niveau de confiance plus faible que celui appliqué aux ressources minérales mesurées et indiquées, et ne doivent pas être converties en réserves minérales. Il est toutefois raisonnable de s'attendre à ce que la majeure partie des ressources minérales présumées puisse être convertie en ressources minérales indiquées en poursuivant l'exploration. Aucune évaluation économique des ressources n'a été produite. Tous les nombres ont été arrondis afin de refléter l'exactitude relative de l'estimation. Les totaux pourraient donc ne pas correspondre à la somme des composantes. Les composites ont été écrêtés lorsqu'approprié. Les composites de 2,5 m ont été écrêtés à 21 g/t Au dans les veines étroites et riches et à 7 g/t Au dans les volumes à basse teneur. Les teneurs de coupure sont basées sur un prix de l'or de 1 700 $ US l'once, un taux de change de 0,78 $ US = 1 $ CA, et un taux de récupération de l'or à l'usinage de 93 %. Les ressources minérales délimitées dans une fosse sont présentées selon un seuil de coupure de 0,55 g/t Au, à l'intérieur d'un tracé de fosse conceptuelle. Les ressources minérales souterraines sont présentées selon un seuil de coupure de 2,5 g/t Au, au sein de volumes raisonnablement exploitables. Une valeur de densité fixe de 2,78 g/cm3 a été utilisée pour estimer les tonnages à partir des volumes du modèle de blocs. Il n'y a aucune réserve minérale sur la propriété. Les ressources les plus profondes incluses dans l'estimation se situent à 990 m de profondeur. SGS n'a connaissance d'aucun enjeu environnemental, juridique, fiscal, socio-politique, lié aux permis, aux titres, à la commercialisation au d'autres enjeux pertinents qui pourraient avoir une incidence importante sur l'estimation des ressources minérales. Les résultats de l'optimisation de la fosse sont utilisés uniquement pour tester les « perspectives raisonnables d'extraction rentable » dans une fosse à ciel ouvert et ne représentent pas une tentative d'estimer des réserves minérales. Il n'y a aucune réserve minérale sur la propriété. Les résultats sont utilisés comme guide pour assister dans la préparation de l'estimation de ressources minérales et pour établir une teneur de coupure appropriée pour la présentation des ressources minérales.

La propriété englobe l'ancienne mine souterraine de Granada, qui a produit plus de 50 000 onces d'or à une teneur de 10 grammes par tonne d'or dans les années 1930 à partir de deux puits, avant qu'un incendie ne détruise les installations en surface. Dans les années 1990, Ressources Granada a extrait un échantillon en vrac dans la fosse #1 de 87 311 tonnes à une teneur de 5,17 g/t Au et a aussi prélevé un autre échantillon en vrac dans la fosse #2 de 22 095 tonnes à une teneur de 3,46 g/t Au.

« Frank J. Basa »

Frank J. Basa, P. Eng.

Président et chef de la direction

Pour plus d'information, veuillez communiquer avec:

Frank J. Basa, P. Eng.

Président et chef de la direction

Tél.: 416-625-2342

Ou:

Wayne Cheveldayoff,

Communications

Tél.: 416-710-2410

Courriel: waynecheveldayoff@gmail.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent aucune responsabilité concernant la véracité ou l'exactitude de ce communiqué. Ce communiqué peut renfermer des énoncés prospectifs incluant, sans s'y limiter, des commentaires portant sur le calendrier et le contenu des programmes de travaux à venir, les interprétations géologiques, l'obtention de titres de propriété, les procédés potentiels de récupération minérale, etc. Les énoncés prospectifs portent sur des évènements et des conditions futures et par conséquent, impliquent des risques et des incertitudes. Les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats présentement anticipés dans de tels énoncés.