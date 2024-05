Grand Canyon Education, Inc. est une société de services éducatifs qui s'adresse principalement aux collèges et aux universités. La société a développé des solutions technologiques, des infrastructures et des processus opérationnels pour fournir des services à ses institutions à grande échelle. Elle fournit des services technologiques et académiques, qui comprennent le système de gestion de l'apprentissage (LMS), l'administration interne, l'infrastructure, le soutien, le programme et le curriculum, la formation et le développement du corps professoral et de ses collaborateurs, la programmation des cours et les sites de laboratoires de compétences et de simulation. L'entreprise fournit des services de conseil et de soutien, y compris des services d'admission, d'aide financière, de conseil et d'expérience sur le terrain. La société fournit des services de marketing et de communication qui comprennent l'acquisition de prospects, les stratégies de communication numérique, la publicité de l'identité de la marque, la planification et la stratégie des médias, la vidéo, la science des données et l'analyse. Ses services administratifs comprennent la finance et la comptabilité, les ressources humaines, l'audit et l'approvisionnement.

Secteur Prestataires de services éducatifs divers