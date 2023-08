HAMBOURG (dpa-AFX Broker) - La banque privée Berenberg a maintenu sa recommandation sur Grand City Properties à "acheter" avec un objectif de cours de 9 euros après les résultats semestriels. Les chiffres clés financiers du groupe immobilier ont été légèrement meilleurs que prévu, a écrit l'analyste Kai Klose dans une étude publiée mercredi. Les perspectives annuelles revues à la hausse semblent clairement atteignables./edh/la

Publication de l'étude originale : 16.08.2023 / 07:15 / GMT

