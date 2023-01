ACTIONS EN FONCTION : Les valeurs immobilières sous pression après les déclarations de la BCE et les dégradations

FRANCFORT (dpa-AFX) - De nouveaux signaux sur la politique monétaire et des dégradations d'analystes ont pesé sur les valeurs immobilières mercredi, parfois de manière significative. Le secteur européen correspondant était le plus faible de l'indice Stoxx 600 en matinée, avec une baisse de 0,6%. Après que le changement des taux d'intérêt par les banques centrales l'année dernière a eu un impact sur le secteur et l'a fait chuter de près de moitié jusqu'en octobre, il a commencé à se redresser quelque peu par la suite. Cette reprise s'essouffle à présent.

Cela est dû aux déclarations de la Banque centrale européenne (BCE). François Villeroy de Galhau, membre du Conseil de la BCE, a rejeté les récentes spéculations du marché sur une éventuelle hausse des taux de 0,25 point de pourcentage en mars. Il est encore trop tôt pour spéculer sur la décision de taux d'intérêt en mars, a déclaré M. Villeroy de Galhau à la chaîne de télévision Bloomberg TV. Le gouverneur de la Banque de France a également précisé que les indications de la présidente de la BCE, Christine Lagarde, sur les futures hausses de taux d'intérêt de 0,50 point étaient toujours valables.

Les indications sur l'évolution des taux d'intérêt ont parfois un impact considérable sur le secteur immobilier. Les taux d'intérêt sont un critère important pour la demande générale d'appartements et de maisons, ainsi que pour le refinancement du secteur. Si les taux d'intérêt augmentent, le financement des acquéreurs de biens immobiliers et de terrains devient plus cher. La veille seulement, une information avait fait grimper les cours. L'agence de presse Bloomberg avait annoncé que la BCE pourrait ralentir le rythme de ses hausses de taux en mars. Les gains de cours se sont toutefois rapidement dissipés.

Les déclarations des autorités monétaires n'ont pas été les seules à mettre les valeurs immobilières sous pression en milieu de semaine. Les propos pessimistes de la banque d'investissement américaine Bank of America (BofA) ont également pesé. Ses analystes Marc Mozzi, Markus Kulessa et Allison Sun restent prudents pour le secteur européen en 2023, "après une année 2022 apocalyptique". L'impact de la hausse des taux d'intérêt et de l'augmentation du service de la dette devrait être plus lourd et peser plus longtemps que beaucoup ne le pensent, écrivent-ils, révisant à la baisse leurs estimations de résultats pour 2024, à un niveau inférieur de 5 % au consensus.

Ils ont également supprimé leurs recommandations d'achat pour Vonovia et Grand City Properties, et ont doublement dégradé Grand City de "acheter" à "sous-performer" avec un objectif de cours réduit de 23 à 8 euros. Ils ont fait référence à des ratios prêt/valeur élevés, à des risques de crédit et à la baisse des prix à Londres. Ils ont justifié leur nouvelle opinion sur Vonovia par des échéances de dettes élevées et la réduction du dividende.

Vonovia a perdu 2,2 pour cent à 27,10 euros dans l'indice phare Dax. Grand City a chuté de 3,2 pour cent à 10,83 euros dans l'indice SDax des petites valeurs. Les deux titres figuraient ainsi parmi les valeurs les plus faibles de leurs indices respectifs /ajx/tih/jha/.