ACTIONS EN FOSUS : Les valeurs immobilières à nouveau sous pression

Données financières EUR USD CA 2023 585 M 637 M - Résultat net 2023 -219 M -239 M - Dette nette 2023 3 602 M 3 924 M - PER 2023 -5,61x Rendement 2023 11,6% Capitalisation 1 197 M 1 304 M - VE / CA 2023 8,21x VE / CA 2024 8,25x Nbr Employés 810 Flottant 43,6% Graphique GRAND CITY PROPERTIES S.A. Tendances analyse technique GRAND CITY PROPERTIES S.A. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 12 Dernier Cours de Clôture 6,95 € Objectif de cours Moyen 12,29 € Ecart / Objectif Moyen 76,9% Révisions de BNA Dirigeants et Administrateurs Refael Zamir Chief Executive & Financial Officer Christian Windfuhr Chairman Simone Runge-Brandner Independent Director Daniel Malkin Director & Member-Management Board Katrin Petersen Head-Communications Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) GRAND CITY PROPERTIES S.A. -24.43% 1 304 CHINA VANKE CO., LTD. -12.64% 26 091 VONOVIA SE -20.48% 15 178 VINHOMES -0.73% 8 896 VINGROUP -1.86% 8 338 DEUTSCHE WOHNEN SE -7.52% 7 951