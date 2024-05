LUXEMBOURG (dpa-AFX) - Grand City Properties (GCP), la filiale d'Aroundtown, a renoué avec les chiffres noirs au premier trimestre. Au final, le groupe a réalisé un bénéfice de 43,7 millions d'euros, a-t-il annoncé jeudi à Luxembourg. Un an plus tôt, une perte de près de 12 millions avait été enregistrée en raison de la dévaluation du portefeuille. Sur l'ensemble de l'année 2023, l'entreprise était tombée encore plus nettement dans le rouge en raison d'une évaluation plus faible des biens immobiliers.

Sur le marché boursier, les nouvelles ont été bien accueillies : L'action Grand City a progressé d'environ un pour cent le matin et faisait ainsi partie des titres les plus forts de l'indice des petites valeurs SDax.

Dans les affaires courantes, c'est la demande de logements qui a dominé la situation. Au cours des trois mois précédant la fin mars, le nombre de locataires nets a augmenté de 4 % pour atteindre 105 millions d'euros. Sur une base comparable, les loyers ont augmenté de 3,4 %, soit plus que ce qui était prévu pour l'ensemble de l'année. En 2024, les loyers nets devraient augmenter de 3 % sur une base comparable.

Toutefois, des coûts plus élevés, tels que les frais de financement, ont pesé sur le bénéfice d'exploitation (FFO1) au cours de la période de référence. Celui-ci a reculé de quatre pour cent par rapport à la même période de l'année précédente et s'élève à 45 millions d'euros. Pour l'année en cours, la direction continue de viser un bénéfice d'exploitation de 175 à 185 millions d'euros. Une baisse ou une légère hausse serait donc possible.

Comme d'autres entreprises du secteur, le groupe se préoccupe avant tout de son endettement et cède donc des biens immobiliers. Au premier trimestre, Grand City Properties a déclaré avoir vendu des appartements pour une valeur de 30 millions d'euros, légèrement supérieure à la valeur comptable. Depuis le début de l'année, l'entreprise a également signé des contrats de vente d'appartements pour une valeur de 23 millions d'euros. Le groupe a également l'intention de se séparer d'autres biens immobiliers d'une valeur de 170 millions d'euros.

La dette totale du groupe a néanmoins légèrement augmenté à la fin du mois de mars pour atteindre près de 5,8 milliards d'euros par rapport à la fin de l'année 2023, mais le coût des capitaux empruntés reste faible pour l'entreprise, à 1,9 pour cent en mars 2024, pour une durée moyenne de 5,1 ans. Le groupe a indiqué qu'il disposait de liquidités et de trésorerie couvrant les échéances de la dette jusqu'à fin 2026.

Avec ses quelque 63 200 logements, Grand City Properties est principalement actif dans les zones à forte densité de population en Allemagne, comme à Berlin, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, dans la région Halle-Leipzig-Dresde et dans la région Rhin-Main. Le groupe immobilier est également présent dans des métropoles comme Londres et Munich. Son principal actionnaire est le groupe immobilier commercial Aroundtown, qui détient plus de 60 pour cent de l'entreprise./mne/stw/stk