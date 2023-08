BERLIN (dpa-AFX) - Pour relancer la conjoncture chancelante, les dirigeants du groupe parlementaire des Verts au Bundestag proposent un programme d'investissement en cinq points, avec un accent particulier sur le secteur de la construction. "En tant qu'Etat fédéral, nous avançons à grands pas et mettons à disposition les investissements urgents et nécessaires d'un total de 30 milliards d'euros", peut-on lire dans un document rédigé par la présidente du groupe parlementaire Katharina Droge et les vice-présidentes Andreas Audretsch et Julia Verlinden, dont l'agence de presse allemande a eu connaissance. Auparavant, le Redaktionsnetzwerk Deutschland avait rapporté cette information. Les investissements de l'État entraîneraient des investissements privés à grande échelle.

Selon les politiciens des Verts, l'argent devrait notamment provenir du fonds de stabilisation économique. Ce pot spécial, mis en place lors de la pandémie, a été réactivé lors de la crise énergétique afin d'en atténuer les conséquences./hrz/DP/men