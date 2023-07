Le conseil d'administration de Grand Parade Investments Limited a annoncé que le professeur Walter Geach, l'actuel administrateur indépendant principal de GPI, a quitté ses fonctions d'administrateur non exécutif indépendant principal de la société à compter du 1er juillet 2023 et restera au conseil en tant qu'administrateur non exécutif indépendant et président du comité d'audit et de risque. Le conseil d'administration a annoncé que Mme Rozanne Kadar, qui siège au conseil d'administration depuis 2020, a été nommée au poste d'administrateur principal indépendant et non exécutif de la société à compter du 1er juillet 2023.