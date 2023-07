GRAND VENTURE TECHNOLOGY LIMITED : CGS-CIMB est neutre

Grand Venture Technology Ltd est un fournisseur de solutions et de services de fabrication basé à Singapour qui possède des connaissances en matière d'usinage de précision, d'assemblage mécatronique complexe et de matériaux avancés. Il opère à partir de ses installations à Singapour, en Malaisie (Penang) et en Chine (Suzhou) pour servir un portefeuille de clients qui représentent certains des fabricants d'équipements originaux (OEM) dans les secteurs des semi-conducteurs, des sciences de la vie, de la médecine, de l'électronique et de l'automatisation industrielle. Ses services d'usinage de précision comprennent l'usinage de métaux, l'usinage de plastiques techniques, l'usinage de céramiques, l'usinage de quartz, l'usinage d'ultra-précision et la fabrication de pièces sous vide. Ses services de fabrication de tôles comprennent la découpe au laser, le pliage à commande numérique par ordinateur (CNC), le poinçonnage à tourelle CNC, le soudage laser/robotique et la peinture humide/la peinture en poudre. Ses services d'assemblage comprennent l'assemblage modulaire, l'assemblage électromécanique, les services de test et l'intégration de systèmes.

Secteur Machines et équipements industriels