Grande Portage Resources Ltd. est une société d'exploration minière basée au Canada. La société se concentre sur la découverte aurifère Herbert, située à environ 25 kilomètres (km) au nord de Juneau, en Alaska. La société détient une participation de 100 % dans la propriété Herbert. Le système de la propriété Herbert Gold est ouvert sur la longueur et la profondeur et est l'hôte d'au moins six structures composites principales de veines et de failles qui contiennent des veines de quartz-sulfure à structure rubanée. Le projet Herbert Gold est un système de veines de quartz mésothermiques à haute teneur en or, au stade de l'exploration, partiellement testé par forage, dans la ceinture aurifère historique de Juneau, dans le sud-est de l'Alaska. Le projet est situé au cœur de la Juneau Gold Belt, qui s'étend sur 160 km et a produit plus de sept millions d'onces d'or. Le projet consiste en 91 concessions minières non brevetées, situées à 25 km au nord de Juneau et au sud de la mine d'or rentable de Couer Alaska, Kensington.

Secteur Or