Grande Portage Resources publie les résultats du projet aurifère 2022 Herbert dans le sud-est de l'Alaska

Grande Portage Resources Ltd. a annoncé les résultats de forage de sa propriété aurifère Herbert dans le sud-est de l'Alaska. Cinq trous de forage au diamant ont été forés à partir de la plateforme AB pour un total de 3631,5 mètres. La plateforme AB était située plus au nord que toutes les plateformes précédentes afin de pouvoir explorer les projections plus profondes des veines Goat, Sleeping Giant, Ridge et Main.

La plateforme était située dans les gneiss, tonolites et métasédiments non minéralisés au nord-est du contact géologique majeur avec la diorite quartzique d'Herbert qui abrite les filons aurifères ; tous les trous ont donc fourni de bonnes informations géologiques sur ce contact majeur avant de rencontrer l'unité aurifère cible. Le trou 22AB-1 a été perdu avant d'atteindre ses cibles et n'a pas pu être ré-entré. Le trou 22AB-3 a traversé complètement la diorite quartzique et a pénétré dans les métasédiments plus jeunes situés à l'ouest de la diorite quartzique et sous-jacents à celle-ci.

Comme indiqué précédemment, le programme de forage de 2022 a progressé à un rythme plus lent que prévu, ce qui signifie que plusieurs trous et cibles très prometteurs qui étaient prévus, à partir de plusieurs plateformes de forage, n'ont pas pu être réalisés avant la fin de la saison. Certaines des cibles les plus prospectives prévues pour le programme de forage de 2022 faisaient partie de cette catégorie et seront forées en 2023. Les forages antérieurs effectués depuis de nombreuses années ont confirmé que le projet aurifère Herbert est un gisement à haute teneur.

Les principales veines aurifères primaires du projet aurifère Herbert sont fortes, persistantes et s'étendent de la faille de la limite ouest à la faille est, soit une distance moyenne de près d'un kilomètre. Une forte minéralisation aurifère a été identifiée presque partout le long de ces structures, à la fois latéralement et jusqu'aux limites les plus profondes du forage au cours des dernières années. Une grande partie des parties moins profondes des veines a été testée avec des résultats bons à superbes.

La société reprendra le forage à la fin du printemps et publiera de nouveaux détails concernant son plan de forage dans un avenir proche. Tous les échantillons de carottes sont nettoyés et photographiés avant d'être enregistrés et échantillonnés par un géologue professionnel agréé. Les échantillons ont été analysés par ALS Canada Ltd. dans ses installations de North Vancouver à l'aide de techniques de préparation conventionnelles et analysés à l'aide de la méthode Au-ICP21 pour l'or avec des analyses métalliques tamisées pour les échantillons où de l'or visible a été noté.

Les techniques ME-MS41 ont été utilisées pour déterminer les concentrations d'éléments supplémentaires. Des blancs et des standards ont été insérés sur le terrain ainsi qu'au laboratoire, toutes les vérifications rapportant des résultats acceptables. ALS est indépendant de la société et certifié ISO-17025.

Ce communiqué de presse a été préparé et approuvé par Carl Hale, CPG, un géologue avec plus de 40 ans d'expérience et une personne qualifiée telle que définie par la norme NI #43-101.