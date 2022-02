Le promoteur chinois Grandjoy obtient une facilité de 1,6 milliard de dollars pour financer ses fusions et acquisitions.

Les sociétés immobilières d'État devraient acquérir davantage d'actifs auprès de promoteurs privés à court de liquidités, alors que Pékin intensifie ses efforts pour stabiliser et renforcer le contrôle d'un secteur en crise qui représente un quart de son économie.

Grandjoy a déclaré sur son compte officiel sur WeChat tard lundi que la facilité soutiendrait ses acquisitions et prendrait la forme de prêts, de fonds, de titrisation et d'autres produits de financement.

"En tant qu'entreprise d'État, Grandjoy met fermement en œuvre la politique visant à 'soutenir un marché du logement qui répond mieux aux besoins rationnels des acheteurs et renforce le développement sain et le cycle vertueux du marché immobilier'", a déclaré l'entreprise.

Grandjoy est l'unité immobilière du groupe alimentaire chinois COFCO Corp.

Au cours des deux derniers mois, le gouvernement a pris diverses mesures pour rétablir la stabilité du secteur, alors que les promoteurs immobiliers sont confrontés à des défauts de paiement sur les obligations de la dette extérieure, à des dégradations de la notation de crédit et à un effondrement de leurs obligations et de leurs actions.

Ces mesures ont consisté à inciter les banques à accorder des prêts appropriés aux promoteurs, à simplifier le processus d'émission d'obligations interbancaires et de titres adossés à des actifs, et à ne pas inclure les prêts liés aux fusions et acquisitions dans les plafonds du ratio d'endettement des entreprises d'État.

(1 $ = 6,3506 yuans chinois)