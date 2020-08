GrandVision : rejet d'une requête d'EssilorLuxottica

25/08/2020 | 09:23

EssilorLuxottica fait part du rejet, par un tribunal néerlandais, de sa requête visant à obtenir l'accès à des informations de la part de HAL et de GrandVision sur la manière dont ce dernier a géré ses affaires pendant la crise de la Covid-19.



Après ce jugement dans le cadre de la procédure en référé lancée par le géant franco-italien de l'optique, ce dernier indique étudier ce jugement et évaluer ses voies de recours, dont la possibilité d'interjeter appel.



'Il faut par ailleurs noter que les informations et données saisies dans les locaux de GrandVision sur permission expresse du tribunal resteront protégées de toute altération et disponibles pour des procédures ultérieures', précise-t-il.



