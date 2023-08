Grange Resources Limited est une société australienne qui possède et exploite une entreprise intégrée d'extraction de minerai de fer et de production de pellets située dans la région nord-ouest de la Tasmanie. Les principales activités de la société consistent en l'extraction, le traitement et la vente de minerai de fer, ainsi qu'en l'exploration, l'évaluation et le développement de ressources minérales. Ses projets comprennent Savage River, Port Latta et Southdown. Le projet Savage River est une mine de fer à magnétite située à environ 100 kilomètres (km) au sud-ouest de la ville de Burnie. Le projet Port Latta est situé à environ 70 km au nord-ouest de Burnie. L'usine de bouletage et l'installation portuaire de Port Latta, détenues à 100 %, produisent environ 2,2 millions de tonnes de produits à base de minerai de fer par an. Le projet de magnétite Southdown est situé à environ 90 km d'Albany, dans la région du Grand Sud de l'Australie occidentale. Le projet Southdown est une coentreprise entre Grange (70 %) et SRT Australia Pty Ltd (30 %).

Secteur Acier