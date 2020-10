Gränges, des annonces positives

Granges a affirmé ce jeudi qu'elle s'attendait à une augmentation significative de son volume de ventes et de son bénéfice d'exploitation au troisième trimestre 2020. On peut dire que les nouvelles sont bonnes car elles devraient dépasser les prévisions du marché. La réponse ne s'est pas faite attendre et la cote a répondu très positivement à cette annonce. Ainsi, le titre a augmenté de près de 8 % vers 09h00 GMT et elle affiche un gain toujours significatif à 14h00 heure de Paris (+7.6 %).

Pour ce qui est des chiffres, le producteur d'aluminium a déclaré qu'il s'attendait à ce que le bénéfice d'exploitation ajusté passe de 19.1 millions d'euros il y a un an à environ 20.1 millions, tandis que les volumes de ventes passeront de 85 800 tonnes à 86 700 tonnes.

Une annonce qui concorde avec la stratégie mise en place par la direction

Cette annonce correspond à la stratégie que la compagnie déclare suivre, à savoir, une amélioration des procédés de production afin d'optimiser les coûts ainsi qu'une politique d'investissement dans les infrastructures afin de faire face à la demande qui devrait continuer de croitre selon eux.

L'entreprise rendra compte de ses résultats du troisième trimestre le 22 octobre 2020.