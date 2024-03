Granite Real Estate Investment Trust (le fonds) est un fonds d'investissement immobilier basé au Canada. Le fonds est engagé dans l'acquisition, le développement, la propriété et la gestion de logistique, d'entrepôts et de propriétés industrielles en Amérique du Nord et en Europe. Le Fonds possède 143 immeubles de placement représentant une superficie locative d'environ 62,9 millions de pieds carrés. Le Fonds possède environ 38 propriétés industrielles au Canada, 66 aux États-Unis, 16 aux Pays-Bas, 14 en Allemagne et neuf en Australie. Les immeubles de placement du Fonds se composent de biens immobiliers productifs, de biens immobiliers en cours d'aménagement et de terrains destinés à l'aménagement. Les biens immobiliers productifs sont principalement des entrepôts de logistique, de commerce électronique et de distribution, ainsi que des biens immobiliers industriels légers et lourds. Tous les biens immobiliers productifs sont destinés à un usage industriel et peuvent être classés dans les catégories suivantes : distribution/commerce, industrie/entrepôt, locaux flexibles/bureaux ou biens immobiliers à usage spécifique.

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial