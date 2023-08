Granite Real Estate Investment Trust (le Fonds) est un fonds de placement immobilier (FPI) basé au Canada. Le Fonds est engagé dans l'acquisition, le développement, la propriété et la gestion de propriétés logistiques, d'entrepôts et industrielles en Amérique du Nord et en Europe. Le Fonds possède environ 134 immeubles de placement dans cinq pays, représentant une superficie louable brute d'environ 55,9 millions de pieds carrés. Les immeubles de placement du Fonds se composent d'immeubles productifs de revenus, d'immeubles en cours d'aménagement et de terrains destinés à l'aménagement. Les biens immobiliers productifs de revenu se composent principalement de propriétés de logistique, de commerce électronique et d'entrepôts de distribution, d'industrie légère et de fabrication industrielle lourde. Le Fonds a acquis environ 19 propriétés industrielles productives de revenus au Canada, aux États-Unis, aux Pays-Bas et en Allemagne, quatre propriétés en cours d'aménagement aux États-Unis et une parcelle de terrain à aménager au Canada.

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial