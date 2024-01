Granite Ridge Resources, Inc. est une société d'exploration et de production de pétrole et de gaz. Elle possède un portefeuille de puits et des terrains de premier ordre dans le Permien et quatre autres bassins non conventionnels prolifiques aux États-Unis. Elle détient des intérêts dans des puits situés dans les principales zones d'exploitation des bassins Permian, Eagle Ford, Bakken, Haynesville et Denver-Julesburg (DJ). Elle détient une participation dans environ 2 357 puits de production bruts (132,88 nets), 258 694. Le bassin permien s'étend du sud-est du Nouveau-Mexique à l'ouest du Texas. Il se compose de réservoirs terrestres de pétrole et de gaz naturel riches en liquides arrivés à maturité. La formation schisteuse d'Eagle Ford s'étend dans le sud du Texas et comprend les formations d'Austin Chalk et de Buda. Le bassin de Haynesville est un bassin de gaz naturel de premier ordre situé dans le nord-ouest de la Louisiane et l'est du Texas. Le bassin DJ est un bassin géologique centré sur l'est du Colorado et s'étendant au sud-est du Wyoming, à l'ouest du Nebraska et à l'ouest du Kansas.

