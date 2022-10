Le bénéfice trimestriel du fabricant de paracétamol Granules India fait un bond de 80 %.

Le bénéfice consolidé de la société, qui fabrique également l'anti-inflammatoire Ibuprofen, s'est élevé à 1,45 milliard de roupies indiennes (17,43 millions de dollars) pour le trimestre clos le 30 septembre, contre 806,8 millions de roupies l'année précédente.

La société a déclaré que 51% de ses revenus provenaient des dosages finis, ce qui constitue sa plus grande activité. Les ingrédients pharmaceutiques actifs et les intermédiaires de formulation pharmaceutique ont contribué respectivement à 29% et 20% de ses revenus.

"Les opportunités dans le domaine du paracétamol vont probablement se poursuivre et notre stratégie d'expansion géographique en Europe est susceptible de générer un chiffre d'affaires et un EBITDA plus importants dans les périodes futures", a déclaré Krishna Prasad Chigurupati, président de Granules, dans un communiqué.

Le chiffre d'affaires consolidé a augmenté de 29,5% pour atteindre 11,51 milliards de roupies.

(1 $ = 83,1800 roupies indiennes)