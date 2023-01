Le fabricant de paracétamol Granules India affiche une hausse de 23 % de son bénéfice au troisième trimestre.

Le bénéfice consolidé a atteint 1,24 milliard de roupies (15,22 millions de dollars) pour les trois mois se terminant le 31 décembre, contre 1,01 milliard de roupies un an plus tôt.

Le revenu consolidé de la société a augmenté de près de 15 % pour atteindre 11,46 milliards de roupies, " principalement grâce à l'augmentation des ventes de l'API Paracetamol aux États-Unis ", a déclaré la société dans un document déposé en bourse.

"Les opportunités dans le domaine du Paracétamol vont probablement se poursuivre et notre stratégie d'expansion géographique en Europe est susceptible de produire un chiffre d'affaires et un EBITDA plus élevés dans les périodes futures", a déclaré le président Krishna Prasad Chigurupati.

Granules, qui fabrique également l'anti-inflammatoire Ibuprofen, a déclaré que 45,6% de ses revenus provenaient des dosages finis - le produit final prêt à la consommation - son plus grand segment.

Les ingrédients pharmaceutiques actifs et les intermédiaires de formulation pharmaceutique ont contribué à 35,8 % et 18,6 %, respectivement, des revenus du fabricant de médicaments.

Les actions de la société ont grimpé jusqu'à 1,5 % à 316,8 roupies, atteignant un sommet d'une semaine après les résultats. Elles ont baissé de 5,2 % en 2022, contre une chute de 11,4 % pour l'indice Nifty Pharma.

(1 $ = 81,4670 roupies indiennes)