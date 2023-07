Graphene Manufacturing Group Ltd (GMG) est une entreprise australienne spécialisée dans les technologies propres. La société propose des produits et solutions d'économie d'énergie et des produits de stockage d'énergie. Les secteurs d'activité de la société comprennent les économies d'énergie et le stockage de l'énergie. Dans le segment des économies d'énergie, GMG se concentre sur les revêtements, lubrifiants et fluides pour le chauffage, la ventilation et la climatisation (HVAC) améliorés par le graphène. Dans le segment du stockage de l'énergie, GMG se concentre sur la commercialisation des batteries aluminium-ion à base de graphène GMG.

Secteur Chimie de spécialité