Graphene Manufacturing Group Limited est une entreprise de technologies propres. Elle cherche à offrir des solutions d'économie et de stockage d'énergie grâce au graphène, y compris celui fabriqué en interne grâce à un processus de production propriétaire. Elle a mis au point un processus de production exclusif pour décomposer le gaz naturel (méthane) en ses éléments, le carbone (sous forme de graphène), l'hydrogène et certains hydrocarbures gazeux résiduels. Ce procédé produit un graphène modulable, accordable et peu ou pas contaminé, qui peut être utilisé dans les technologies propres et d'autres applications. L'entreprise se concentre sur la réduction des risques et le développement de capacités de mise à l'échelle commerciale, ainsi que sur la sécurisation des applications commerciales. Dans le segment des économies d'énergie, elle s'est concentrée sur les revêtements de chauffage, de ventilation et de climatisation (HVAC-R) améliorés par le graphène (ou peinture à économie d'énergie), ainsi que sur les lubrifiants et les fluides. Dans le domaine du stockage de l'énergie, la société et l'université du Queensland travaillent à l'avancement de la recherche, du développement et de la commercialisation des batteries G+AI.

Secteur Chimie de spécialité