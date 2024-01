Graphic Packaging Holding Company est un fournisseur de solutions d'emballage à base de fibres pour une variété de produits destinés à l'alimentation, aux boissons, aux services alimentaires et à d'autres sociétés de produits de consommation. Ses segments comprennent Paperboard Mills, Americas Paperboard Packaging et Europe Paperboard Packaging. Le segment Paperboard Mills comprend plus de sept usines de carton en Amérique du Nord qui produisent principalement du sulfate blanchi solide, du kraft écru couché et du carton recyclé couché. Le segment Americas Paperboard Packaging comprend des emballages en carton, principalement des boîtes pliantes, vendus à des entreprises de biens de consommation emballés (CPG), ainsi que des gobelets, des couvercles et des récipients alimentaires vendus à des entreprises de restauration et à des restaurants à service rapide desservant les marchés de l'alimentation, des boissons et des produits de consommation sur le continent américain. Le segment Europe Paperboard Packaging comprend des emballages en carton, principalement des boîtes pliantes, vendus à des entreprises de produits de grande consommation desservant les marchés de l'alimentation, des boissons et des produits de consommation, y compris la santé et la beauté en Europe.

Secteur Emballages papier