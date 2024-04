La société malaisienne Graphjet Technology a déclaré lundi qu'elle allait construire une installation de production commerciale de graphite artificiel dans le Nevada, alors que les États-Unis cherchent à réduire leur dépendance à l'égard de la Chine pour ce composant des batteries des véhicules électriques.

Graphjet, qui détient des brevets pour la production de graphite et de graphène à partir de déchets agricoles, a déclaré que l'installation pourrait produire 10 000 tonnes de graphite de qualité batterie, ce qui suffirait à alimenter plus de 100 000 véhicules électriques par an.

La Chine, premier producteur et exportateur mondial de graphite, a resserré les exportations de ce matériau clé pour les batteries, utilisé dans presque toutes les anodes de batteries de véhicules électriques.

Graphjet prévoit d'investir entre 150 et 200 millions de dollars. L'entreprise prévoit de mettre en service l'installation et de commencer la production en 2026.

"Nous nous concentrons sur la mise en place de notre production commerciale le plus rapidement possible et nous sommes en discussion avec plusieurs acteurs afin de conclure des accords d'achat pour notre installation prévue dans le Nevada", a déclaré le PDG Aiden Lee dans un communiqué. (Reportage de Seher Dareen à Bengaluru ; Rédaction de Ravi Prakash Kumar)