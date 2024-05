Grasim Industries Limited est un producteur mondial de viscose, de produits chimiques diversifiés, de fils de lin et de tissus en Inde. Les segments de la société comprennent la viscose, les produits chimiques, le ciment, les services financiers et autres. Le segment de la viscose comprend la fibre discontinue de viscose, la pâte de bois et le filament de viscose. Le segment des produits chimiques comprend la soude caustique, les produits chimiques apparentés et l'époxy. Le segment du ciment comprend le ciment gris, le ciment blanc et les produits connexes. Le segment des services financiers comprend les services financiers non bancaires, les services d'assurance-vie, la gestion d'actifs (AMC), le financement du logement, le courtage en actions, la gestion de patrimoine, les conseils en assurance générale et l'assurance maladie. Le segment Autres comprend les textiles, les isolateurs, les peintures, l'énergie solaire et le commerce électronique interentreprises. Par l'intermédiaire de ses filiales, UltraTech Cement Limited et Aditya Birla Capital Limited, l'entreprise est également un producteur de ciment et une société de services financiers diversifiés. Navyasa est sa marque de saree.

Secteur Matériaux de construction