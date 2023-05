Le bénéfice du quatrième trimestre de l'entreprise indienne Grasim Industries chute de 91 % en raison de la faiblesse de la demande et des prix des produits chimiques

Grasim Industries Ltd, propriété du groupe indien Aditya Birla, a annoncé une baisse de son bénéfice net pour le troisième trimestre consécutif vendredi, en raison de la faiblesse de la demande pour ses produits textiles et de la chute des prix des produits chimiques.

Le bénéfice net autonome du fabricant de textile a chuté de 91,2 % pour atteindre 935,1 millions de roupies (11,32 millions de dollars) au cours du quatrième trimestre clos le 31 mars, contre 10,68 milliards de roupies il y a un an.

Les prix des produits chimiques, qui constituent la deuxième division de Grasim, y compris la soude caustique, ont également chuté au cours du trimestre, entraînant une baisse de près de 4 % du chiffre d'affaires de ce segment.

"Le marché mondial de la soude caustique reste excédentaire et la demande stagne", a déclaré la société dans un communiqué.

La demande mondiale de fibres discontinues de viscose (VSF), un matériau clé dans divers types de vêtements, est en baisse depuis deux trimestres consécutifs, ce qui a entraîné une baisse de 0,1 % du chiffre d'affaires de ce segment.

Grasim a annoncé une baisse de près de 51 % de son bénéfice au troisième trimestre en février.

La société s'est également lancée dans le secteur des peintures au cours du quatrième trimestre, déclarant que la construction de six usines progressait et que son centre de recherche et de développement était opérationnel.

Les dépenses ont augmenté de près de 11 % pour atteindre 66,27 milliards de roupies, en raison d'une hausse de plus de 8 % des dépenses en matières premières, ce qui a compensé la croissance de plus de 4 % des recettes d'exploitation de l'entreprise.

Par ailleurs, la société a déclaré un dividende de 10 roupies par action.

Le mois dernier, Ultratech Cement, filiale de Grasim, a enregistré une baisse de 32,3 % de son bénéfice au quatrième trimestre, tandis que sa filiale de services financiers diversifiés, Aditya Birla Capital, a également fait état d'une hausse de son bénéfice.

Après la publication de ses résultats, les actions de la société ont effacé quelques pertes initiales pour se négocier en baisse de 0,9 % à 1986 roupies.