Gratifii Limited est un fournisseur de technologie d'engagement des clients basé en Australie. Les principales activités de la société comprennent la fourniture de services de fidélisation et de récompenses à des marques de niveau moyen à supérieur. Elle fournit des solutions de fidélisation de bout en bout et du contenu de récompense pour les entreprises clientes afin de les inciter à s'engager auprès de leurs clients. La principale offre technologique de la société, Mosaic, est une plateforme configurable de fidélisation et de récompenses que les entreprises peuvent mettre en œuvre pour gérer leurs programmes de fidélisation. La société propose également des programmes d'engagement sur mesure, des services de marketing et des contenus de récompense, tels que des divertissements, des expériences, de la vente au détail, des parcs à thème et des attractions, de l'électronique et des cartes-cadeaux. Elle opère en Australie, en Nouvelle-Zélande, à Singapour et dans les Émirats arabes unis. L'entreprise dessert divers secteurs, notamment la vente au détail, l'hôtellerie, l'énergie, la technologie, l'automobile, les clubs automobiles, la santé et le bien-être, et les services financiers.

Secteur Logiciels