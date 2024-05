Gratomic Inc. est une petite société d'exploration canadienne qui se consacre à l'acquisition et à l'exploration d'actifs situés principalement au Canada et en Namibie. La société se concentre sur l'approvisionnement en graphite. Les projets de la société comprennent la propriété de graphite de Buckingham, le projet de graphite d'Aukam, le projet de graphite de Capim Grosso et les projets de graphite de Jacobina et d'Igrapiuna. La propriété de graphite de Buckingham couvre environ 480 hectares en huit blocs de claims et est située à sept kilomètres (km) au nord-ouest de Buckingham, Québec, Canada. Le projet de graphite Aukam est situé dans le sud de la Namibie, à proximité de la ville portuaire de Luderitz. La propriété comprend les licences exclusives de prospection (EPL) 3895, EPL 6710, EPL 7512 et EPL 7513 qui couvrent une superficie de 141 600 hectares dans la région du Karas, au sud de la Namibie. Capim Grosso est situé au centre-est de la province de Bahia, à environ 280 km du port de Salvador, la capitale de la province, et à 166 km de Feira de Santana.

Secteur Exploitations minières et métallurgie