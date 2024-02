La Banque Cantonale de Graubuendner est une société basée en Suisse qui fournit des produits et services bancaires. La Banque propose ses produits aux clients privés, aux entreprises et aux institutions. Les activités de la Banque sont structurées en quatre divisions : la division Privé, qui comprend, entre autres, le compte privé, les comptes d'épargne, les comptes locatifs, la consultation et le conseil financier ; la division Entreprises, qui comprend les comptes, les cartes, le paiement, le conseil en investissement, la gestion de fortune, la pension et les assurances, les hypothèques et les prêts ; la division Banque Privée, qui comprend les solutions, le conseil en investissement, la gestion de fortune, la planification financière, les comptes, l'épargne et les hypothèques, entre autres, et la division Jeunesse, qui comprend les comptes, les cartes et les services de paiement. En outre, la Banque propose également des services d'investissement et de négociation et des services de banque en ligne.

Secteur Banques