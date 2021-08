Les BC de Lucerne, St-Gall et des Grisons investissent dans emonitor

Zurich (awp) - Les banques cantonales de Lucerne (LUKB), de St-Gall (SGKB) et des Grisons (GKB) veulent développer leur réseau dans l'immobilier. A cet effet, les trois établissements ont acquis pour un montant non dévoilé et via la société commune BES Holding une participation minoritaire de la jeune entreprise de technologies financières emonitor.

Etablie à St-Gall et fondée en 2016, emonitor développe des solutions logicielles destinées à la gestion immobilière, et occupe une position de leader en matière de transactions numérisées, écrit mardi la LUKB. A la faveur de leur prise de participation, les trois établissements cantonaux entendent établir une coopération étroite entre emonitor et le portail immobilier newhome.ch, détenu par dix-sept banques cantonales.

Dans la perspective d'une expansion dans l'immobilier, la SGKB, la GKB et la LUKB ont l'intention de convaincre d'autres banques cantonales de participer à emonitor au cours des prochains mois, élargissant ainsi leur engagement.

