Gravitas Education Holdings Inc, anciennement RYB Education Inc, est une société de portefeuille basée en Chine, principalement engagée dans l'éducation de la petite enfance. Les services et produits de la société comprennent des services de jardins d'enfants, des services de centres de jeux et d'apprentissage, des services de garde d'élèves et des produits et services d'éducation à domicile. La société est également engagée dans le développement de programmes d'études, la vente de produits éducatifs, et fournit des solutions d'exploitation de jardins d'enfants, des formations et d'autres services de conseil. L'entreprise exploite directement et franchise des centres de jeu et d'apprentissage, des jardins d'enfants et des centres d'accueil pour étudiants dans tout le pays et à l'étranger. L'entreprise exerce principalement ses activités sur les marchés nationaux et étrangers.

Secteur Prestataires de services éducatifs divers