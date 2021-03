- Ragnarok: Labyrinth s’adresse aux utilisateurs mondiaux, et offre des éléments de jeu différents par rapport aux jeux existants basés sur la licence Ragnarok.

- Le jeu sera proposé aux utilisateurs du monde entier dans 11 langues différentes.

Gravity Co., Ltd. (NASDAQ : GRVY) a lancé le nouveau jeu de rôle Ragnarok: Labyrinth à l’échelle mondiale le 23 mars ; à l’exception de Taïwan, Hong Kong, Macao, ainsi que de la Chine et du Japon.

Ragnarok: Labyrinth est développé en utilisant les scènes et monstres mémorables issus de l'univers Ragnarok et présents dans la licence Ragnarok de Gravity. En outre, il fait apparaître de nouveaux donjons labyrinthes uniques.

Ragnarok: Labyrinth est un jeu de rôle développé en utilisant les scènes et monstres mémorables issus de l’univers Ragnarok, et présents dans la licence Ragnarok de Gravity. En outre, Ragnarok: Labyrinth inclura également de nouveaux donjons labyrinthes uniques.

Gravity entend cibler les utilisateurs grâce à des éléments de gameplay uniques à Ragnarok: Labyrinth, par rapport aux jeux existants basés sur la licence Ragnarok. « Sharevice », fonctionnalité unique de Ragnarok: Labyrinth, permettra aux utilisateurs de faire évoluer leurs personnages en les partageant avec d’autres utilisateurs.

« Nous avons développé ce jeu afin qu’il soit différent des autres jeux s’appuyant sur la licence Ragnarok. Afin d’assurer une expérience conviviale, Ragnarok: Labyrinth a été développé afin d’offrir une évolution simple des personnages. En outre, un éventail de contenus tels que Labyrinth et PVP a été introduit afin d’assurer une expérience de jeu interactive et agréable », a déclaré John Lee, directeur de projet du titre.

Suite à la sortie du jeu dans cinq pays d’Asie du Sud-Est en octobre 2020, Ragnarok: Labyrinth a été désigné troisième jeu le plus populaire et septième jeu le plus vendu sur le Google Play Store en Thaïlande.

Afin d’améliorer l’accessibilité des utilisateurs, Ragnarok: Labyrinth est proposé dans 11 langues différentes : coréen, anglais, chinois (traditionnel et simplifié), tagalog, thaï, indonésien, malaisien, français, allemand, espagnol et portugais. Ragnarok: Labyrinth est téléchargeable sur le Google Play Store et l’Apple App Store.

La licence Ragnarok est considérée comme la licence phare de Gravity. En décembre 2020, la licence a enregistré 100 millions de téléchargements mondiaux cumulés à partir de seulement deux jeux : Ragnarok Online, jeu sur PC, et Ragnarok M, MMORPG sur mobile.

Site Web officiel de Gravity : http://www.gravity.co.kr/kr

Ragnarok: Labyrinth: https://labyrinthragnarok.com/

À propos de Gravity

Créée en avril 2000, aux prémices de l’industrie du jeu en ligne en Corée, Gravity s’inscrit en tant que leader à l’âge d’or des jeux mobiles et en ligne. Gravity est l’unique société de jeux en Corée à être directement cotée au NASDAQ.

Gravity propose des jeux de différents genres en Corée et à l’étranger à partir des licences Ragnarok, telles que Ragnarok Online, un MMORPG sur PC qui compte la plus grande base d’utilisateurs au monde, Ragnarok M: Abyss Awakening and Assault! Ragnarok, qui sont des MMORPG mobiles, et Ragnarok Tactics, jeu de rôle stratégique sur mobile. Ayant récemment lancé sur le marché coréen le MMORPG mobile Ragnarok Origin, Gravity emprunte la voie rapide en se hissant en tête du classement des ventes sur les deux premiers marchés des jeux.

En tirant parti de son puissant réseau mondial établi grâce au succès de Ragnarok Online, Gravity promeut également l’activité d’édition mondiale afin de développer et distribuer une gamme de jeux de plateformes et de genres, ainsi que des jeux utilisant les licences Ragnarok.

