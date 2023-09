Gravity Co., Ltd. est un développeur, distributeur et éditeur de jeux en ligne au Japon et à Taiwan. Les secteurs de la société comprennent les jeux en ligne, les jeux mobiles et autres. Son principal produit est Ragnarok Online, qui est un jeu de rôle en ligne multijoueurs. Elle répartit ses produits en plus de trois catégories, telles que les jeux en ligne, les jeux et applications mobiles, et les autres jeux et produits et services liés aux jeux, notamment les produits dérivés et les animations de personnages. Elle propose plus de cinq jeux en ligne, tels que Ragnarok Online, Ragnarok Online II, Requiem, Dragonica (Dragon Saga) et R.O.S.E. Online, qui sont des jeux de rôle en ligne massivement multijoueurs (MMORPG) d'aventure et d'action. Elle développe des jeux mobiles, dont Ragnarok Online-Uprising : Valkyrie, Ragnarok Online Mobile Story et Ragnarok Violet, et publie également des jeux mobiles sous licence de tiers. Elle fournit des jeux pour les consoles de jeux et les consoles de jeux portables, comme la Nintendo DS, la Xbox 360 et la série PlayStation.

Secteur Internet