Le tribunal entend les arguments dans le procès de Grayscale contre la SEC concernant le fonds bitcoin.

L'affaire survient alors que l'industrie de la crypto est de plus en plus en désaccord avec la SEC concernant sa répression des produits d'actifs numériques, y compris ceux qui proposent aux investisseurs des rendements sur certains jetons numériques.

L'issue de l'affaire pourrait soit donner raison à la position de la SEC, soit ouvrir la voie à d'autres sociétés pour proposer des fonds négociés en bourse (ETF) de bitcoins au comptant si les juges donnent raison à Grayscale Investments LLC.

Parmi les autres émetteurs potentiels d'ETF spot bitcoin rejetés par la SEC figurent Fidelity de FMR LLC, SkyBridge Capital et Valkyrie Investments Inc.

Le directeur des investissements de Valkyrie, Steven McClurg, a déclaré dans un communiqué que sa société ne pense pas qu'un ETF bitcoin au comptant sera approuvé au cours de l'année prochaine. Un représentant de Skybridge a refusé de commenter, et Fidelity n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

L'équipe juridique de Grayscale prévoit de faire valoir devant la Cour d'appel du District de Columbia à Washington que la SEC a agi de manière arbitraire en rejetant les demandes d'ETF bitcoin au comptant alors qu'elle avait précédemment approuvé les ETF bitcoin à terme, selon l'avocat principal de la société.

Les ETF à terme sur bitcoin suivent les contrats à terme sur bitcoin, ou les accords d'achat ou de vente de bitcoin à un certain prix à une date donnée. Un ETF spot bitcoin suivrait le prix du marché sous-jacent du bitcoin. Ses partisans affirment qu'un ETF spot bitcoin permettrait aux investisseurs de s'exposer au bitcoin sans l'acheter directement.

En juin dernier, la SEC a rejeté la demande de Grayscale de convertir son produit phare, le Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), en ETF, arguant que la proposition ne répondait pas aux normes visant à prévenir les pratiques frauduleuses et à protéger les investisseurs. Grayscale a poursuivi le régulateur presque immédiatement après le refus de sa proposition.

"La façon la plus élémentaire dont une agence peut agir de manière arbitraire et capricieuse est de prendre des cas similaires ... et de les traiter différemment, et c'est essentiellement ce que nous avons ici", a déclaré Donald Verrilli Jr, un solliciteur général américain de l'ère Obama qui est l'avocat principal de Grayscale, aux journalistes lors d'un briefing la semaine dernière.

Un porte-parole de la SEC a refusé de commenter au-delà de ses dépôts publics dans l'affaire.

L'agence a refusé plus d'une douzaine de demandes d'ETF bitcoin spot, qui, selon elle, ne disposaient pas d'accords de partage de surveillance pour détecter d'éventuelles manipulations.

Grayscale a fait valoir dans des documents judiciaires que la SEC avait déjà jugé les accords avec le Chicago Mercantile Exchange - où se négocient les contrats à terme sur bitcoin - comme suffisants pour prévenir la fraude dans les ETF basés sur les contrats à terme sur bitcoin, et que puisque les fonds au comptant et à terme dépendent du prix du bitcoin, la configuration devrait également être satisfaisante pour le fonds au comptant de Grayscale.

Le directeur général de la société, Michael Sonnenshein, a déclaré qu'il s'attendait à une décision finale dans cette affaire cet automne, et qu'il prévoyait que le tribunal se prononce en faveur de Grayscale. Il a déclaré à Reuters en janvier que Grayscale ferait appel si le tribunal soutenait la décision de la SEC de rejeter sa proposition d'ETF bitcoin.

Grayscale Bitcoin Trust, lancé en 2013, a 14 milliards de dollars d'actifs sous gestion, selon le site Web de Grayscale. La décote du GBTC par rapport au bitcoin oscille autour de 45 %, ayant subi des pressions après l'effondrement de l'échange de crypto-monnaies FTX en novembre.

Si sa contestation judiciaire auprès de la SEC n'aboutissait pas, Grayscale explorerait les options permettant de restituer une partie du capital de GBTC aux actionnaires, a déclaré Sonnenshein aux investisseurs dans une lettre en décembre.