Les crypto-monnaies connaissent une deuxième semaine de sorties de fonds ; l'éther enregistre des sorties de fonds record -CoinShares 14/06/2021 | 23:26 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Les produits et fonds d'investissement en crypto-monnaies ont connu des sorties pour la deuxième semaine consécutive, l'éther affichant des sorties record alors que les investisseurs institutionnels ont pris du recul, selon les données du gestionnaire d'actifs numériques CoinShares lundi. Les sorties totales de crypto-monnaies ont atteint 21 millions de dollars pour la semaine se terminant le 11 juin. Depuis la mi-mai, les sorties totales ont atteint 267 millions de dollars, soit 0,6 % du total des actifs sous gestion (AUM). L'Ether, le jeton utilisé dans la blockchain Ethereum, a enregistré la semaine dernière sa plus forte décollecte avec 12,7 millions de dollars, selon les données. Ce jeton a été l'un des plus performants cette année. Mais CoinShares a déclaré que les entrées d'éther la semaine dernière étaient mitigées, "ce qui implique des opinions mitigées parmi les investisseurs." L'éther était en hausse de 1% sur la journée à 2 536 $. Depuis qu'il a atteint un record de 4 380,64 dollars le 12 mai, l'éther a chuté de 40 %. Les sorties de fonds en bitcoin se sont refroidies la semaine dernière pour atteindre 10 millions de dollars, soit nettement moins que la semaine record précédente de 141 millions de dollars, selon les données de CoinShares. L'activité commerciale des produits bitcoin a augmenté de 43 % par rapport à la semaine précédente. Le bitcoin a dépassé les 40 000 dollars lundi après les tweets du patron de Tesla, Elon Musk, qui a déclaré que Tesla avait vendu la monnaie mais pourrait reprendre les transactions en l'utilisant. La dernière fois, il était en hausse de 1,8 % à 39 686 dollars. Alors que le bitcoin se négocie actuellement 36 % en dessous de sa tendance exponentielle de 11 ans, Dan Morehead, co-chef des investissements chez Pantera Capital, a déclaré lundi dans sa Blockchain Letter que les investisseurs devraient résister à l'envie de fermer leurs positions et plutôt aller dans l'autre sens s'ils ont les ressources émotionnelles et financières pour le faire. "Le bitcoin monte généralement en flèche... Quiconque a détenu du bitcoin pendant 3,25 ans a gagné de l'argent", a déclaré Morehead. Grayscale, le plus grand gestionnaire de devises numériques, a porté ses actifs sous gestion à 33,04 milliards de dollars la semaine dernière, contre 30,3 milliards de dollars la semaine précédente. CoinShares, le deuxième plus grand gestionnaire d'actifs numériques, a vu ses actifs sous gestion chuter à 3,8 milliards de dollars, contre près de 4 milliards de dollars la semaine précédente. (Reportage de Gertrude Chavez-Dreyfuss ; édition de Cynthia Osterman)

© Zonebourse.com 2021 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur GRAYSCALE BITCOIN TRUST (BTC) 14/06 Les crypto-monnaies connaissent une deuxième semaine de sorties de fonds ; l'.. 02/06 Les crypto-monnaies enregistrent des entrées après des sorties record au cour.. 23/04 Pump / dump #8 20/04 LES FLUX ENTRANTS DE CRYPTO-MONNAIES : Données de Coinshares

Graphique GRAYSCALE BITCOIN TRUST (BTC) Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) GRAYSCALE BITCOIN TRUST (BTC) -3.81% 9 010 RIOT BLOCKCHAIN, INC. 82.64% 2 977 MARATHON DIGITAL HOLDINGS, INC. 154.31% 2 641 ARGO BLOCKCHAIN PLC 332.12% 768