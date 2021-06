Les crypto-monnaies enregistrent des entrées après des sorties record au cours des deux semaines précédentes -CoinShares 02/06/2021 | 18:41 Envoyer par e-mail :

Les crypto-monnaies ont enregistré des entrées la semaine dernière après avoir atteint des sorties record les deux précédentes, les investisseurs ayant profité de la baisse des prix sur le marché, ont montré les données du gestionnaire de devises numériques CoinShares tard mardi. Les entrées dans les produits et fonds d'investissement en crypto-monnaies ont totalisé 74 millions de dollars la semaine dernière. Cela fait suite à des sorties record de 151 millions de dollars les deux semaines précédentes, soit 0,3 % des actifs sous gestion. Les produits Bitcoin ont continué à subir des sorties de fonds la semaine dernière d'environ 4 millions de dollars, selon les données de CoinShares. Cela porte le total des sorties sur les trois dernières semaines à 246 millions de dollars. Pour l'année, cependant, le bitcoin a encore montré des entrées de 4,4 milliards de dollars. La monnaie la plus populaire du monde a augmenté de 3 % la semaine dernière et était dernièrement en hausse de 3,8 % à 38 104 $. L'Ether, la deuxième plus grande crypto-monnaie en termes de capitalisation boursière et le jeton utilisé pour la blockchain Ethereum, a montré des entrées de 47 millions de dollars, avec un total d'entrées de 973 millions de dollars. Son prix a augmenté de 13% la semaine dernière, mais a chuté de 41% la semaine précédente. Les flux de produits d'investissement ont également montré que les altcoins, ou les jetons non bitcoin, nonether, sont restés populaires, avec des entrées dans Cardano et Polkadot et Ripple. Grayscale reste le plus grand gestionnaire de devises numériques avec 33,6 milliards de dollars, mais ses actifs sous gestion ont diminué par rapport aux 47,3 milliards de dollars d'il y a deux semaines. CoinShares, le deuxième plus grand gestionnaire européen d'actifs numériques, supervisait environ 3,9 milliards de dollars d'actifs la semaine dernière, contre environ 6 milliards de dollars il y a deux semaines. (Reportage de Gertrude Chavez-Dreyfuss ; édition de Nick Macfie)

