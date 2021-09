Les cryptomonnaies enregistrent une 6e semaine consécutive d'afflux de capitaux, avec le bitcoin en tête - données de CoinShares

Les produits et fonds d'investissement en cryptomonnaies ont enregistré des entrées pour une sixième semaine consécutive, les investisseurs considérant les récents défis réglementaires du secteur comme des opportunités d'achat, selon les données du gestionnaire d'actifs numériques CoinShares lundi.

Les flux entrants dans le secteur ont atteint 95 millions de dollars la semaine dernière, menés par des investissements en bitcoin de 50,2 millions de dollars, selon les données de CoinShares au 24 septembre. Au cours des six dernières semaines, les entrées de crypto-monnaies se sont élevées à 320 millions de dollars. Pour l'année 2021, les flux entrants ont atteint 6 milliards de dollars.

Le bitcoin a fait les frais du sentiment négatif des investisseurs au cours des deux derniers trimestres. Les entrées de fonds de la semaine dernière n'étaient que la quatrième semaine d'entrées de fonds sur les 17 dernières. Depuis le début de l'année, les entrées de fonds dans le bitcoin sont restées solides, à 4,3 milliards de dollars.

Vendredi, les régulateurs les plus puissants de Chine ont intensifié la répression des cryptomonnaies avec une interdiction générale de toutes les transactions et du minage de cryptomonnaies, frappant le bitcoin et d'autres pièces majeures et faisant pression sur les actions liées aux cryptomonnaies et à la blockchain.

Mais les analystes ont déclaré que les investisseurs lundi semblaient avoir haussé les épaules face à la nouvelle.

"Une fois de plus, nous constatons une véritable résilience du bitcoin, qui à un moment donné poussait les 40 000 dollars", a déclaré Craig Erlam, analyste de marché senior chez OANDA à Londres.

Le bitcoin était en baisse de 0,2 % à 43 108 $.

Le fournisseur de données blockchain Glassnode, dans sa dernière note de recherche lundi, a souligné la "relativement faible utilisation" de l'univers bitcoin blockchain," qui peut être à la fois un signal baissier et haussier.

Il a ajouté que les transactions actuelles sur le bitcoin se situent entre 175 000 et 200 000 par jour, "qui sont similaires aux niveaux observés lors du marché baissier de 2018."

Les données de CoinShares ont également montré que les produits en ether ont eu le deuxième plus grand nombre d'entrées la semaine dernière, à 29 millions de dollars, car les investisseurs se sont intéressés à de nouvelles améliorations de la blockchain Ethereum.

L'éther a cependant baissé lundi de 2,1% à 3 000,88 dollars.

Les actifs sous gestion de Grayscale et Coinshares, les deux plus grands gestionnaires d'actifs numériques, ont plongé la semaine dernière à 38,016 milliards de dollars et 3,671 milliards de dollars, respectivement, sous la pression de la baisse des prix des crypto-monnaies après les nouvelles de la réglementation chinoise vendredi. (Reportage de Gertrude Chavez-Dreyfuss ; montage de Jonathan Oatis)