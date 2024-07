Grayscale Ethereum Trust (le Trust) est une entité passive gérée et administrée par le Sponsor. L'objectif du Trust est de détenir des Ethereum (ETH), qui sont des actifs numériques créés et transmis par le biais des opérations du réseau Ethereum, un réseau décentralisé d'ordinateurs qui fonctionne sur la base de protocoles cryptographiques. L'objectif d'investissement du Trust est que la valeur des actions (basée sur l'Ethereum (ETH) par action) reflète la valeur de l'ETH détenue par le Trust, déterminée par référence au prix de l'indice, moins les dépenses et autres passifs du Trust. L'activité du Trust comprend l'émission de paniers en échange d'ETH transférés au Trust en tant que contrepartie dans le cadre des créations ; le transfert d'ETH, de droits accessoires et de monnaie virtuelle IR si nécessaire pour couvrir les frais du sponsor et/ou toute dépense fiduciaire supplémentaire et le transfert d'ETH en échange de paniers cédés pour rachat.