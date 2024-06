GRC International Group PLC est une société internationale de gouvernance, de gestion des risques et de conformité basée au Royaume-Uni. L'activité principale de la société est la cyberdéfense. Elle propose une gamme de produits et de services, notamment en matière de gouvernance des technologies de l'information, de gestion des risques, de conformité aux réglementations sur la protection des données et la cybersécurité, de formation en ligne et en personne et de sensibilisation du personnel, de conseil, de publication et de distribution en ligne, ainsi que de logiciels. Ses capacités comprennent également des produits et des services permettant aux entreprises de traiter les questions de gouvernance, telles que le blanchiment d'argent et la corruption. La société compte trois divisions : Software as a Service (SaaS), E-Commerce et Services. La division SaaS se concentre sur la fourniture de solutions d'abonnement en matière de cybersécurité et de protection de la vie privée à partir d'une gamme croissante de plateformes basées sur l'informatique en nuage. La division Commerce électronique travaille avec les particuliers et les entreprises. La division Services aide les entreprises et les organismes publics à atteindre leurs objectifs en matière de conformité et de gestion des cyberrisques.

Secteur Services et conseils en informatique