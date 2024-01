Great China Holdings (Hong Kong) Limited annonce des changements au sein de sa direction

Le conseil d'administration de Great China Holdings (Hong Kong) Limited a annoncé que M. Li Xiaohua a démissionné de son poste d'administrateur non exécutif de la société avec effet au 31 décembre 2023 afin de consacrer plus de temps à ses autres engagements professionnels. M. Li Xiaohua a confirmé qu'il n'avait aucun désaccord avec le Conseil d'administration et qu'il n'y avait aucune autre question relative à sa démission qui devait être portée à l'attention des actionnaires de la Société ou de la Bourse. Le conseil d'administration a annoncé que M. Li Zhizhen (M. Li) a été nommé administrateur non exécutif de la société avec effet au 1er janvier 2010, et qu'il a été remplacé par un autre administrateur non exécutif.

administrateur non exécutif de la société avec effet au 1er janvier 2024. M. Li, âgé de 43 ans, a été directeur exécutif de Zhenghe International (Hong Kong) Group Co., Limited d'octobre 2015 à août 2020. Il a été vice-président de Morgan Stanley Huaxin Securities Company Limited (aujourd'hui Morgan Stanley Securities (China) Co. Ltd.) de novembre 2012 à octobre 2014 et consultant en opérations de capital du groupe Microlink d'août 2009 à septembre 2011. M. Li a obtenu un certificat de troisième cycle en gestion d'entreprise d'ingénierie de l'université de Warwick en novembre 2004.