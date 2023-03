Great Eastern Energy demande la radiation de ses actions de la cote à Londres

Great Eastern Energy Corp Ltd - Entreprise de méthane de lit de charbon basée à Asansol, en Inde - Demande à la Bourse de Londres de retirer ses certificats de dépôt bruts de la cote et d'annuler l'admission à la négociation et demande à la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni d'annuler la cotation standard de ses certificats de dépôt bruts de la liste officielle de la FCA. La radiation devrait prendre effet le 21 avril, conformément aux règles de cotation qui exigent un préavis d'au moins 20 jours ouvrables pour l'annulation de la cotation.

Cours actuel de l'action : 5,00 pence, en baisse de 63 %.

Variation sur 12 mois : en baisse de 83 %.

Par Greg Rosenvinge, journaliste à Alliance News

