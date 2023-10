Great Eastern Holdings Limited est une société holding d'investissement basée à Singapour. Les secteurs d'activité de la société sont l'assurance vie, l'assurance non-vie et les actionnaires. Le secteur de l'assurance-vie propose différents types de produits, notamment l'assurance-vie, l'assurance maladie et accident à long terme, les rentes souscrites et les contrats en unités de compte. Le secteur de l'assurance non-vie émet des contrats d'assurance dommages à court terme qui protègent le preneur d'assurance contre le risque de perte de locaux en raison d'un incendie ou d'un vol, sous la forme d'un contrat d'assurance incendie ou cambriolage et/ou d'un contrat d'interruption d'activité, et contre le risque de devoir verser une indemnité à un tiers pour des dommages corporels ou matériels, sous la forme d'un contrat d'assurance de responsabilité civile. Le segment Actionnaires fournit des services de gestion de fonds pour des mandats à rendement absolu/équilibrés avec différentes caractéristiques de risque/rendement et gère une gamme de produits, y compris des actions de la région Asie-Pacifique.

