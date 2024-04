Great Pacific Gold Corp. exploite un important terrain d'exploration minière de 2 166 kilomètres carrés en Papouasie-Nouvelle-Guinée (PNG). Cet ensemble de terrains comprend trois projets principaux, dont trois licences (EL) et plusieurs demandes de licences d'exploration (ELA). Il comprend des cibles d'exploration à un stade précoce et à un stade avancé, avec un potentiel de minéralisation de type veine épithermale et porphyre. Les projets comprennent Arau, Wild Dog et Kesar Creek. Le projet Arau consiste en un permis d'exploration accordé, EL 2651, et une demande de permis d'exploration, ELA 2715, situés dans la région de Kainantu. Le projet Wild Dog consiste en un permis d'exploration accordé, EL 2761, et une demande de permis d'exploration, ELA 2516, situés sur l'île de New Britain et à environ 50 kilomètres (km) au sud-ouest de Rabaul et de Kokopo, en PNG. Le projet Kesar Creek comprend un permis d'exploration accordé, EL 2711, et est situé à 10 km à l'ouest de la mine d'or K92, détenue et exploitée par K92 Mining Inc.

Secteur Or