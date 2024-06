Great Portland Estates plc est une société d'investissement et de développement immobilier basée au Royaume-Uni. La société investit dans l'immobilier du centre de Londres et le développe. Le portefeuille immobilier de la société comprend des espaces prêts à aménager, dont One Newman Street, The Hickman, Carrington House, Kingsland House, Elm Yard, wells & more, et Kent House ; des espaces entièrement gérés, dont SIX, Bramah House, Woolyard, 16 Dufour's Place, 166 Piccadilly, 134 Wigmore Street, 175 Piccadilly, 52 Jermyn Street ; des espaces commerciaux, dont Mount Royal, Hanover, 70-88 Oxford Street, 50 Finsbury Square, 103-113 Regent Street. Les filiales de la société comprennent Great Portland Estates Services Limited, Collin Estates Limited, Courtana Investments Limited, G.P.E. (Bermondsey Street) Limited, 73/77 Oxford Street Limited, GPE (Brook Street) Limited, GPE (GHS) Limited, GPE (Dufour's Place) Limited, GPE (Bramah House) Limited, The Rathbone Place Partnership (G.P. 1) Limited, et d'autres.

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial