Great Portland Estates plc est une société d'investissement et de développement immobilier basée au Royaume-Uni. La société investit dans l'immobilier du centre de Londres et le développe. Le portefeuille immobilier de la société comprend des espaces prêts à aménager, dont One Newman Street, The Hickman, Carrington House, Kingsland House, Elm Yard, wells & more, et Kent House ; des espaces entièrement gérés, dont SIX, Bramah House, Woolyard, 16 Dufour's Place, 166 Piccadilly, 134 Wigmore Street, 175 Piccadilly, 52 Jermyn Street ; des espaces commerciaux, dont Mount Royal, Hanover, 70-88 Oxford Street, 50 Finsbury Square, 103-113 Regent Street. Les filiales de la société comprennent Great Portland Estates Services Limited, Collin Estates Limited, Courtana Investments Limited, G.P.E. (Bermondsey Street) Limited, 73/77 Oxford Street Limited, GPE (Brook Street) Limited, GPE (GHS) Limited, GPE (Dufour's Place) Limited, GPE (Bramah House) Limited, The Rathbone Place Partnership (G.P. 1) Limited, et d'autres.