Great Southern Bancorp, Inc. est une société holding bancaire de Great Southern Bank (la Banque). Par l'intermédiaire de la Banque et des filiales de la Banque, la société propose principalement une variété de services bancaires et de services liés à la banque. La Banque propose une gamme de services bancaires par le biais de ses 92 centres bancaires situés dans le sud et le centre du Missouri, dans la région de Kansas City (Missouri), dans la région de St. Louis, dans l'est du Kansas, dans le nord-ouest de l'Arkansas, dans la région de Minneapolis et dans l'est, l'ouest et le centre de l'Iowa. La banque a pour principale activité l'octroi de prêts immobiliers commerciaux, de prêts à la construction, d'autres prêts commerciaux, de prêts immobiliers résidentiels multifamiliaux et unifamiliaux et de prêts à la consommation. Elle finance ces prêts en attirant des dépôts du grand public, en obtenant des dépôts par courtage et en empruntant auprès de la Federal Home Loan Bank of Des Moines (la FHLBank) et d'autres organismes. La Banque exploite également des bureaux de production de prêts commerciaux à Atlanta, Charlotte, Chicago et autres.

Secteur Banques