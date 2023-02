Great Southern Copper se rapproche du statut de site prêt à forer à Especularita

(Alliance News) - Great Southern Copper PLC a déclaré lundi avoir terminé la première phase de cartographie et d'échantillonnage de ses prospects Teresita et Victoria dans le cadre de son projet Especularita, alors que les prospects s'approchent du statut de prêt à forer.

Les actions de Great Southern Copper étaient en hausse de 19% à 1,55 pence par action lundi matin à Londres.

La société d'exploration minière spécialisée dans les gisements de cuivre et d'or au Chili a déclaré que le système d'altération et de minéralisation de Teresita a été cartographié sur une longueur de 1 kilomètre, et que 90 échantillons ont été envoyés aux laboratoires d'analyse.

Les premiers échantillons choisis de reconnaissance de Teresita présentent des résultats d'analyse allant jusqu'à 7,2 % de cuivre et 13,1 grammes d'or par tonne.

Pendant ce temps, 64 échantillons ont été envoyés depuis le prospect Victoria, avec des résultats d'analyse reçus pour 23 échantillons de roche flottante. Les résultats indiquent des anomalies de cuivre, d'or et de zinc dans 91% des échantillons, avec 30% des échantillons montrant plus de 1% de cuivre, a déclaré Great Southern.

L'échantillonnage des sédiments de cours d'eau sur le projet a également commencé, afin d'identifier des cibles potentielles pour l'exploration. Jusqu'à présent, 184 échantillons sur un total de 461 ont été collectés.

Great Southern Copper a déclaré avoir également identifié un nouveau site au sud d'Especularita, qui a montré des résultats prometteurs et a été désigné comme le "projet Aurelia". Des travaux d'exploration de suivi sont prévus, tels que l'échantillonnage de sédiments de ruisseau et la cartographie.

Sam Garrett, directeur général, a déclaré : "L'élan d'Especularita se développe rapidement avec la cartographie et l'échantillonnage à l'échelle des prospects Victoria et Teresita, qui démontrent le potentiel d'une minéralisation [cuivre-or] à haute teneur. Les deux projets sont sur le point d'être prêts à être forés, ciblant une minéralisation Cu-Au à haute teneur de type brèche filonienne contrôlée par la structure.

"Nos travaux d'exploration régionaux à Especularita ont également généré une nouvelle cible, le projet Aurelia, identifiant une minéralisation de type skarn avec des résultats fortement anomaux en Cu-Au dans l'échantillonnage de roche de reconnaissance préliminaire."

La société a noté qu'elle a augmenté sa zone de concession d'exploration de 5 704 hectares à Especularita et de 2 193 hectares à son projet San Lorenzo.

