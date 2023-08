Great Tree Pharmacy Co. annonce ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2023

Great Tree Pharmacy Co., Ltd. a publié ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2023. Pour le deuxième trimestre, la société a déclaré un chiffre d'affaires de 4 074,37 millions TWD, contre 3 965,18 millions TWD il y a un an. Le résultat net s'est élevé à 166,83 millions TWD, contre 244,43 millions TWD un an plus tôt. Le résultat de base par action des activités poursuivies s'élève à 1,5146 TWD, contre 2,2311 TWD un an plus tôt. Le bénéfice dilué par action des activités poursuivies s'élève à 1,4413 TWD, contre 2,1741 TWD un an plus tôt.

Pour le semestre, le chiffre d'affaires s'élève à 7 888,46 millions TWD, contre 7 159,01 millions TWD un an plus tôt. Le résultat net s'élève à 323,68 millions TWD, contre 362,4 millions TWD un an plus tôt. Le résultat de base par action des activités poursuivies s'élève à 2,9314 TWD, contre 3,3141 TWD un an plus tôt. Le résultat dilué par action des activités poursuivies s'élève à 2,7767 TWD, contre 3,2245 TWD un an plus tôt.