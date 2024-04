Great Wall Motor Company Limited est un fabricant de véhicules utilitaires sport (SUV) en République populaire de Chine (RPC). La société est principalement engagée dans la conception, la recherche et le développement, la fabrication et la vente, ainsi que dans la distribution de SUV, de berlines, de pick-up et de pièces et composants automobiles. La société possède trois marques, Great Wall, Havel et WEY, et ses produits comprennent des SUV, des berlines et des pick-ups. La société fabrique et fournit également des pièces et composants automobiles connexes. L'unité de production de pièces et de composants de l'entreprise, intégrée verticalement, fabrique divers produits, notamment des moteurs, des transmissions, des châssis, des composants électroniques, des pièces de décoration intérieure et extérieure et des moules. L'entreprise fabrique des voitures, dont la Great Wall C50 et la Great Wall C30. Les SUV de la société comprennent Great Wall H6, Great Wall H5-E et Great Wall M4. Les pick-ups de la société sont Wingle 5, Wingle 6 et Wingle 5 Upgrade.

Secteur Fabricants de voitures et camions